Corini: “Tutto su condizioni Gomes. Pareggiato con una squadra di Serie A…”

“Sono molto contento del ritiro, adesso riposeremo dopo il lavoro di domani mattina di scarico che faremo insieme. Poi riprenderemo io 26 tra Spiazzo e Pinzolo, lì continuerà la nostra preparazione per farci trovare al meglio all’inizio del campionato. Vogliamo fare male fino all'ultimo minuto? Questa è la voglia, sappiamo che non possiamo farlo per novanta minuti. Però mi piace quando la squadra pressa alta, recupera alta, abbiamo fatto gol facendo questo tipo di lavoro. Ci stiamo lavorando, questo ci aiuterà ad alzare il nostro livello e ad essere competitivi per qualcosa che vogliamo raggiungere. Gomes? Spavento per tutti, fortunatamente non ha mai perso conoscenza. Sarà controllato in ospedale fino alle 22, ma sta bene e siamo contenti. Oggi meglio rispetto alla Virtus Verona? Questa è la famosa super compensazione delle partite che si fanno in estate. Abbiamo fatto in ritiro un lavoro importante a livello aerobico, in lavoro di forza importante. Succede di stare meglio in alcuni giorni piuttosto che in altri, fa parte della preparazione. Non bisogna dare troppo peso al pari di oggi, che fa piacere, né alla sconfitta con la Virtus. Sono partite pre campionato, bisogna andare dentro le cose e valutare tante cose. Vedere soprattutto la mentalità, la forza, lo stare dentro questo caldo, la voglia di andare a pareggiare contro una squadra di Serie A. Questo per me è importante”