Corini: “Tutino ok per il Bari. Tutto sulle condizioni di Vido, Sala e Bettella”

Corini in sala stampa in vista dell'anticipo di Serie B tra Palermo e Bari

Seconda giornata del girone di ritorno per il Palermo F.C. impegnato venerdì alle 20.30 contro il Bari al "Renzo Barbera". All'indomani dell'ufficialità dell'arrivo di Gennaro Tutino, il tecnico di Bagnolo Mella si è soffermato anche sull'attaccante ex Napoli e Cosenza. Queste le dichiarazioni in conferenza stampa del tecnico Eugenio Corini alla vigilia del match di Serie B: