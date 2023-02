Corini: “Stadio pieno? Meritiamocelo. Dopo il Genoa inca**ati, potevamo far meglio”

Si è interrotta in quel di Genova la striscia positiva del Palermo , reduce da nove risultati utili consecutivi prima della gara del "Ferraris" vinta dalla compagine allenata da Alberto Gilardino. I rosanero riprenderanno il proprio cammino contro la capolista Frosinone questo sabato alle 14.00 davanti ad un "Renzo Barbera" gremito anche in virtù della rivalità con la tifoseria ciociara. Queste le dichiarazioni in sala stampa alla vigilia del tecnico rosanero Eugenio Corini :

"Buttaro ha la caratteristiche adeguate per essere il sostituto di Mateju. L'infortunio l'ha penalizzato, lo vedo in ripresa. Graves l'avete visto contro la Reggina, ha una buona frequenza di passo. Le valutazioni che faccio sono in base al percorso dei due ragazzi, ad Alessio manca la partita da parecchi mesi. In questa riorganizzazione globale c'è anche l'idea di far partire Tutino dall'inizio. Noi siamo molto arrabbiati perché abbiamo perso a Genova. Ai ragazzi ho chiesto se erano inca**ati dopo la prestazione e la risposta è stata sì. Su certe situazioni gli equilibri vengono spostati con poco. Gli ho fatto riconoscere dove potevamo fare meglio a Genova e se vogliamo creare mentalità dobbiamo spingere sotto questo aspetto. Dopo Genova non ci ha accompagnato il risultato e dobbiamo lavorare sul perché non abbiamo portato a casa punti. Lo stato mentale è una spinta continua al miglioramento. Tifosi presenti al Barbera? Dobbiamo meritarceli lavorando forte e facendo vedere in campo che diamo il meglio possibile".