Corini: “Palermo terzo per punti nelle ultime dieci partite? La squadra ha saputo…”

Si appresta a chiudere un 2022 memorabile per Matteo Brunori e compagni, con l'obiettivo di concludere l'anno solare nella "parte sinistra" della classifica di Serie B. La vittoria del Palermo contro il Cagliari ha dato morale ai rosanero ed ha condannato la posizione dell'ex Fabio Liverani. Esonero anche a Brescia , prossimo avversario dei siciliani, con Alfredo Aglietti che ha preso il posto di Pep Clotet reduce da un tracollo a Pisa per 3-0. Queste le dichiarazioni in conferenza stampa del tecnico rosa Eugenio Corini in vista dell'impegno del " Rigamonti " in programma lunedì 26 dicembre alle 12.30:

"Io penso che mi conoscete bene, non faccio questioni personali. La squadra ha saputo stare dentro le difficoltà. Abbiamo preso quello che c'era da prendersi ma abbiamo sempre lavorato intensamente. Quando parlo di questa crescita mi riferisco alle dieci partite post Terni, c'è stata una crescita continua che vuol dire reggere le difficoltà e le pressioni che dà questo stadio. Attraverso le difficoltà ti consolidi e capisci cosa ci vuole per essere una squadra forte in una piazza ambiziosa. Palermo terzo per punti fatti nelle ultime dieci partite? Abbiamo parlato prima dell'inizio straordinario del Brescia, essere umili vuol dire sapere cosa devi fare ogni giorno per costruire la partita migliore. Questo è quello che trasferisco ai miei ragazzi per ottenere una prestazione buona. In queste ultime dieci anche quando abbiamo perso a mio avviso sono state fatte buone prestazioni. Ogni partita la giocheremo al massimo per cercare di fare più punti possibili".