Corini: “Nella ripresa di Perugia ho rivisto il mio Palermo. Bari? Sfida stimolante”

Comincia l'anno solare 2023 anche tra le mura amiche del "Renzo Barbera" per il Palermo F.C., impegnato venerdì alle 20.30 contro il Bari nella gara valida per la ventunesima giornata di Serie B. La compagine rosanero è reduce da un pareggio in rimonta al "Renato Curi" contro il Perugia per 3-3 in cui sono andati a segno tre della "vecchia guardia", ovvero Ivan Marconi, Nicola Valente e Matteo Brunori. Queste le dichiarazioni alla vigilia del tecnico rosa Eugenio Corini: