Corini: “Genoa costruito per vincere. Verre? Può partire anche dal primo minuto”

Un match dal sapore della Serie A. In conferenza stampa, il tecnico rosanero Eugenio Corini ha presentato la sfida tra Genoa e Palermo , valida per l'anticipo della ventiquattresima giornata di Serie B . Siciliani sulle ali dell'entusiasmo dopo le tre vittorie consecutive, nove risultati utili di fila, che possono potenzialmente portarsi a soli tre punti in classifica dai liguri, reduci invece da una sconfitta in quel di Parma . Di seguito le dichiarazioni del tecnico di Bagnolo Mella:

"Il nostro momento lo stiamo affrontando con maturità ed è bellissimo sentire l'entusiasmo che sta crescendo dalla parte della tifoseria. Pressione? Il Genoa è tra le squadre costruite per vincere il campionato, ed affronteremo la gara con la giusta pressione per portare il risultato balla nostra parte. Verre e Tutino sono due giocatori importanti. Valerio ha caratteristiche diverse rispetto ai centrocampisti presenti in rosa. Gennaro sta crescendo come continuità e come Verre può anche partire dal primo minuto. Sarà una gara che ci farà capire i nostri passaggi di crescita. Nel giro di una settimana può cambiare tutto, i tre punti possono spostare tantissimo la classifica sappiamo bene che ci sono ancora tantissime gare".