Corini: “Capisco il rammarico di quella finale ma non alimentiamo sete di rivincita”

"Masciangelo? Avete visto che l'ultima partita l'ha giocata il 26 dicembre. Se l'ho convocato è perché ho visto un miglioramento ma deve continuare a lavorare. Viene in panchina e valuterò se ci sarà spazio per lui in qualche ritaglio di tempo. Capisco il rammarico del 2018, ma la capacità sta nell'andare a vincere le partite senza alimentare la sete di rivincita. sappiamo quanto vale questa partita anche in base a quanto tengono i tifosi a questo appuntamento. Dobbiamo essere lucidi e sappiamo quanta fatica dobbiamo fare per riuscire a batterlo".