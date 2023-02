Corini: “Arbitraggio Palermo-Reggina? Rispetto gli avversari, sul rosso di Majer…”

Parola ad Eugenio Corini . Il Palermo è reduce dalla vittoria importante in chiave playoff contro la Reggina trascinato dal solito Matteo Brunori e dalla prima rete stagionale di Edoardo Soleri . Il prossimo ostacolo dei rosanero, in ottima forma con tre vittorie consecutive, è il Genoa dell'ex Alberto Gilardino , caduto a Parma sotto i colpi del suo ex partner in attacco Franco Vazquez. Queste le dichiarazioni di Corini in sala stampa:

"Arbitraggio e Var? Io ne ho solo parlato contro il Venezia perché potevamo avere qualcosa che reputo che c'era stato tolto. Rispetto gli avversari ma dire che contro la Reggina il rigore non c'era non credo rispecchi la realtà. Poi se sul rosso a Majer poteva ritornare indietro può essere più o meno giusto. Ma il rigore c'era. Soleri? È un ragazzo che in questo percorso del Palermo è stato davvero encomiabile per impegno, preparazione. E quando ci si approccia così si raccolgono i frutti come ha fatto Edoardo. Lui è bastato fondamentale per la promozione de Palermo lo scorso anno e lo sarà ancora in questo nostro percorso in Serie B".