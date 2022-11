Como-Venezia 1-0, Bellemo porta i lombardi fuori dalla zona rossa. Lagunari penultimi

Il Venezia non sa più vincere, ne approfitta il Como che ritrova ossigeno

Vince il Como nel posticipo delle 16.15 del dodicesimo turno di Serie B contro il Pisa e sale a quota dodici punti in classifica e si stacca dalla zona retrocessione. Fondo della classifica occupato proprio dal Venezia, in assoluto la sorpresa in negativo dell'attuale campionato cadetto, ancora fermo a quota nove punti.