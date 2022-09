Como, ufficiale: salta la panchina di Gattuso. Il comunicato del club

La notizia era nell'aria, adesso è ufficiale: dopo due stagioni, si separano le strade del Como e di Giacomo Gattuso. Nella giornata di oggi il club lariano ha emesso un comunicato in cui ufficializza la fine consensuale del rapporto con l'allenatore che due estati fa riportò i biancoblù in Serie B.

"Como 1907, di comune accordo con Giacomo Gattuso, comunica che il Mister avrà bisogno di un periodo di riposo prolungato. Sfortunatamente in questo momento non è possibile stabilire quanto tempo servirà all’allenatore per ristabilirsi totalmente e per questo motivo, nell’interesse della squadra e della stagione, il club è obbligato a valutare ogni possibile soluzione.