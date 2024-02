Como, Strefezza: “Scartato dal Palermo, ma dimostrato chi sono. Al Barbera gara dura”

Colpo di gennaio del Como, Gabriel Strefezza , è già riuscito a scalare le gerarchie all'interno del club lariano, mettendo a segno due gol decisivi in due gare. Prossimo avversario della squadra di Corini, il fantasista ex Spal, si racconta in una lunga intervista ai microfoni de "La Gazzetta dello Sport" dove ripercorre alcune tappe fondamentali della sua carriera.

“Ritorno in B? La mia carriera non è mai stata facile, ho fatto la C e sono salito sempre vincendo. Sono retrocesso in B con la Spal e sono risalito. Adesso è così: sono tornato in B per salire ancora. Ma stavolta per rimanere tanti anni. Io scartato dal Palermo perché troppo basso? Era il 2016, ero arrivato dal Brasile a 18 anni, ho fatto due settimane con la Primavera. Ma è stato alla Lazio, con Inzaghi, che mi hanno detto che ero basso. Sono rientrato in Brasile, ho completato i documenti e Vagnati mi ha chiamato alla Spal”.