Como-Reggina, Longo: “Abbiamo fallito tre palle gol. Ci manca poco per migliorare”

"La partita è stata in equilibrio, nel primo tempo abbiamo dovuto difendere bassi ma nella ripresa ci siamo ripresi. I cambi in corsa li abbiamo fatti per necessità e non per forza, noi non abbiamo mai fatto tirare in porta la Reggina ed al contrario ne abbiamo falliti tre. Eravamo pericolosi, la sensazione era che potevamo vincerla. La classifica del Como? I punti aiutano ad essere tranquilli, adesso dobbiamo essere ancora più squadra. Con perseveranza e tenacia sono convinto che presto riusciremo a fare risultati. Ci manca poco per migliorare quelle sfumature che oggi ci stanno mancando per ottenere un risultato positivo".