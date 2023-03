Como-Parma, Pecchia: “Abbiamo fatto troppo poco. Sul rosso a Circati dico questo”

"Oggi abbiamo fatto troppo poco, sotto tutti gli aspetti. E quando giochi così, non puoi vincere le partite. Mi assumo le responsabilità di questa sconfitta. Il ko con il Bari era stato diverso, ma resta il fatto che affrontando le gare così non si può essere competitivi. Da martedì si riprende e dobbiamo resettare. La classifica è fluida, non dobbiamo guardarla in questo momento: dobbiamo solo pensare a vincere. Il Como ha vinto la partita, ha trovato una grande gol con Cerri e poi l’ha gestita bene. Abbiamo avuto alcune opportunità per provare a creare qualcosa, ma alla fine non abbiamo prodotto nulla di concreto. Il gol subito all’inizio, poi, ha indirizzato il match. Se noi facciamo cose di alto livello in certe partite, significa che le possiamo fare sempre. Dobbiamo far sì che quelle partite accadano più spesso e quelle come oggi più raramente. Il rosso a Circati? Poteva starci anche un giallo, non nessuno avrebbe detto nulla”.