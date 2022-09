Como, Ludi: “Nuovo mister? Non ci sarà con la SPAL. Non vogliamo commettere errori”

Dopo due stagioni si sono separate le strade del Como e di Giacomo Gattuso. Lo scorso 8 settembre il club lariano ha emesso un comunicato in cui ha ufficializzato la fine consensuale del rapporto con l'allenatore che due estati fa riportò i biancoblù in Serie B. Oggi, il Como, è tutt'ora alla ricerca del profilo giusto a cui affidare la guida della squadra. A confermarlo è il dg Carlalberto Ludi durante la conferenza stampa svoltasi questa mattina.

“Non ci sarà un nuovo allenatore per la gara di sabato contro la Spal, ma stiamo lavorando intensamente per trovare l’uomo giusto. E non vogliamo commettere errori”.