Como, Ludi: “Lavoriamo a fari spenti, abbiamo un obiettivo”

Grande estate per il Como che, dopo l'arrivo di Cesc Fabregas, si prepara ad accogliere un’altra stella del calcio mondiale: Thierry Henry, nuovo azionista del club. Tra nuovi ingressi in società e colpi entusiasmanti sul mercato, il dg Carlalberto Ludi, fissa l'obiettivo in vista della prossima stagione durante un'intervista concessa ai microfoni di "Gianlucadimarzio"

"Lavoriamo a fari spenti, senza pubblicità o declamazioni populistiche che non servono. Si parte per migliorare il piazzamento di anno scorso, ma soprattutto per divertirci e per far divertire la nostra gente. Ritengo che il segreto sia la nostra anima, che abbiamo pian piano costruito nel corso di questi anni. Nella scelte delle persone: serie, positive, solari. Lavorare duro, ma con il sorriso. Nel sentirsi parte di una grande famigliain cui tutti devono apportar qualcosa per il bene comune.Infatti, anche sulla scelta di riconfermare mister Jack Gattuso non abbiamo mai avuto dubbi. E’ parte di noi, non serve aggiungere molto altro…".