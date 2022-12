Como, Longo: “Serve approccio feroce. Cittadella avversario ostico”

Manca sempre meno a Como-Cittadella , match valido per la diciannovesima giornata di Serie B, in programma lunedì alle 15:00. Un impegno presentato a poco più di quarantotto ore dal fischio d'inizio dal tecnico Moreno Longo, intervenuto in conferenza stampa.

“Arriva una squadra di cui abbiamo grandissimo rispetto, una squadra che ho definito il peggiore avversario da incontrare. È sempre una partita particolare, è l’ultima prima della sosta. Ci vorrà un grande atteggiamento perché conosco le insidie che il Cittadella può creare in ogni partita. Viene da tre ko ma sono è stato capace di vincere a Genova in maniera pulita e meritata. Sono una squadra con grandissimi valori e con un’identità molto forte. Per noi è una partita da affrontare nel modo giusto, con la giusta cattiveria, perché è una partita importante anche per la nostra classifica, al di là di quella del Cittadella che ci interessa relativamente. Dovremo essere feroci nell’approccio, perché sappiamo quanto può valere per noi”.