Como, in scadenza la deroga per Fabregas: panchina affidata a Osian Roberts

Da domenica 24 dicembre, Cesc Fabregas, non potrà più essere ufficialmente l’allenatore del Como.

E' scaduta la deroga concessa a Cesc Fabregas per guidare il Como, con lo spagnolo che solo a gennaio inizierà il corso per il patentino. Dal nuovo anno Fabregas non potrà dunque più figurare come allenatore del club lariano. Situazione che ha spinto la dirigenza a trovare un tecnico, già in possesso di patentino, che possa affiancare l'ex centrocampista.

Scelta ricaduta su Osian Roberts, gallese classe ’65, che si è fatto le ossa con le giovanili del Galles, per poi ricoprire il ruolo di direttore tecnico dal 2007 al 2015 e quello di vice allenatore dal 2015 al 2019 prima di un’esperienza, sempre come dt, nel Marocco dal 2019 al 2021. Osian subentrerà ufficialmente allo spagnolo partire da domenica 24 dicembre. Contro il Palermo, dunque, per Cesc Fabregas sarà l'ultima gara da primo allenatore del Como.

"Como 1907 è lieta di annunciare che l’ex direttore tecnico della nazionale del Marocco e della FA del Galles, Osian Roberts, è stato nominato manager ad interim fino al termine della stagione 23/24. Roberts, i cui precedenti ruoli di allenatore hanno incluso il Crystal Palace in Premier League e la nazionale gallese, si occuperà della prima squadra da gennaio con il supporto di Cesc Fàbregas e dell’attuale coaching staff.

Roberts sarà inoltre Head of Development del Como 1907, con il compito di creare un’identità “Como” all’interno dell’organizzazione, compresa la formazione degli allenatori e i piani di sviluppo dei giocatori; si concentrerà su questo ruolo a tempo pieno dopo la fine della stagione.

Nel corso della sua carriera Roberts ha avuto grande impatto nel calcio gallese e marocchino, ed è stato determinante per il raggiungimento di nuovi traguardi a livello internazionale da parte di entrambe le nazionali. Con la prima ha introdotto “The Welsh Way”, enfatizzando il gioco dinamico e lo sviluppo dei giocatori. In particolare, ha anche contribuito a formare allenatori di alto livello, tra cui Roberto Martinez, Mikel Arteta e Chris Coleman, attraverso il programma di livello mondiale FAW’s Dragon Park da lui istituito.

Cesc Fàbregas, come parte del gruppo di proprietà, commenta: “Siamo molto felici di accogliere Osian Roberts nella nostra famiglia calcistica. Grazie al suo eccezionale curriculum nello sviluppo di giocatori e allenatori, consideriamo Roberts il giusto profilo per raggiungere il successo a lungo termine in tutte le fasce d’età e a tutti i livelli. Crediamo che questa nomina possa portare l’esperienza giusta per creare il progetto dell’ambiziosa visione di gioco del Como. Insieme, intraprenderemo una nuova era di successi calcistici”.

