Como-Frosinone, paura sugli spalti. Malore per un tifoso e gara interrotta per 25′

Giunti al 23' del secondo tempo, la gara è stata sospesa dall'arbitro Manganiello poiché un tifoso sugli spalti del "Sinigaglia" si è sentito male, accasciandosi al suolo. Come riportato dalla Gazzetta dallo Sport, un altro tifoso ha scavalcato le barriere ed è entrato in campo per chiamare il medico sociale del Como. Faticosamente prima un'ambulanza e poi l'automedica si sono portate nel luogo dove si trova lo sfortunato tifoso, per i soccorsi.