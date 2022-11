Como, Fabregas:”Mi vedo allenatore dei lariani in Serie A. Nuovo stadio…”

Cesc Fabregas è senza dubbio l'acquisto stellare della Serie B 2022/2023 . Il centrocampista classe 1987 ha vinto ogni trofeo importante nella propria carriera, dalla Champions League con il Barcellona ai campionati Mondiali con la sua Spagna . La sua nuova avventura professionale a Como non è iniziata nel migliore dei modi avendo fino ad adesso collezionato soltanto otto presenze in 14 giornate di cui solo quattro da titolare. Ci si aspettava un contributo maggiore in seno ad una compagine che ad oggi naviga nei bassifondi della graduatoria della serie cadetta. Nel corso dell' intervista rilasciata ai microfoni di DAZN, l' ex calciatore dell' Arsenal si è espresso sulla sua esperienza nella formazione lariana e sul suo futuro una volta appesi gli scarpini al chiodo. Di seguito le sue dichiarazioni

"Mi vedo come allenatore, magari anche al Como anche se in questo momento abbiamo un tecnico per cui proviamo tanto rispetto. Alla fine se potessi segnare e scegliere mi piacerebbe immaginarmi su questa panchina e rappresenterebbe un sogno che diventa realtà per me perché vorrebbe dire che avrò chiuso la mia carriera qui e avrò iniziato un progetto che è andato molto bene. Poter crescere qui ed essere allenatore del Como in Serie A sarebbe il massimo a cui posso aspirare in questo progetto. Magari anche nel nuovo stadio"