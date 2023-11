Como, Fabregas: “Derby importante, tifosi ci supportino. Vogliamo battere il Lecco”

Le parole del tecnico del Como, Cesc Fabregas, in vista dell'attesissimo derby contro il Lecco in programma oggi.

La Serie B 2023/2024 prosegue la propria marcia con i recuperi della terza giornata di campionato di Serie B. Tra le sfide in programma anche l'attesissimo derby tra Como e Lecco, in programma alle 18.30 allo stadio “Sinigaglia”. Un match presentato dal tecnico dei lariani, Cesc Fabregas, fresco vincitore al debutto sulla panchina del Como.

“Quando vinci l’atmosfera è perfetta. E il derby vogliamo vincerlo. Abbiamo bisogno del supporto di tutti i tifosi, come sempre accade, questa sarà una partita speciale per loro e per noi. Dobbiamo essere tutti uniti per portare a casa la vittoria”.

Sulla rosa: “Baselli non può giocare dopo la botta presa sabato e Arrigoni ha una piccola lesione alla gamba, ma per il resto ci siamo tutti. Iovine? È un giocatore molto importante per questa squadra, non solo per l’intelligenza mostrata in campo, ma anche per quello che dà fuori: è un ragazzo spettacolare, sempre positivo, con un cuore enorme, che vuole sempre il bene del Como e della società. Lui è così, sono molto felice di averlo dentro il gruppo”.

Sulla preparazione del match: “Non abbiamo avuto tantissimo tempo per lavorare e preparare la partita, abbiamo fatto un lavoro soprattutto di video per capire che lavoro vogliamo fare, ma questa è un’esperienza anche per me, non mi era mai capitato di preparare due gare in tre giorni: l’importante, comunque è che i ragazzi abbiano capito cosa chiedo”.

