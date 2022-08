Como, Fabregas accende i tifosi: Curva e Distinti sold out per esordio vs il Cagliari

Grande entusiasmo a Como, che si appresta ad iniziare il prossimo campionato di Serie B con rinnovato entusiasmo, dopo i colpi estivi di mercato: primo su tutti, quello di Cesc Fabregas, accolto come una star dalla tifoseria lariana. Come riporta La Provincia per la gara d’esordio contro il Cagliari, in programma il 14 agosto, lo stadio Sinigaglia va verso il tutto esaurito. Complici i tanti abbonamenti venduti nelle settimane precedenti, gli unici biglietti disponibili sono quelli relativi alla Tribuna. Sia la Curva sia i Distinti, infatti, sono già sold out.