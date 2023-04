Como, Da Cunha: “Primo gol in campionato? Le mie emozioni. Tutto sul mio ruolo”

“Sono molto felice di aver segnato il mio primo gol con il Como. Mi dà molta sicurezza ed è una cosa positiva per il futuro. Molti aspetti sono diversi rispetto alla Francia, ma sto cercando di adattarmi al massimo delle possibilità così da aiutare la squadra ad ottenere dei buoni risultati. Non è facile, ma sono felice di lavorare duramente qui così che la mia esperienza possa diventare un successo. Lavoriamo veramente tanto qui rispetto alle mie esperienze passate ma è un’ottima cosa perché ci permette di essere pronti fisicamente e di fare progressi più velocemente. Ho spesso giocato come attaccante esterno destro o mancino, anche come numero 10. Qui gioco un po’ più basso nel centrocampo e in questo modo non l’avevo mai fatto prima. La posizione che più mi ha caratterizzato in passato è quella di numero 10”.