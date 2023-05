Como, Cerri: “Il Palermo ha altri obiettivi, peccato non essere riusciti a vincere”

“Non credo che sia il caso di parlare dei play off ora, dobbiamo ancora chiudere matematicamente il discorso salvezza. E credo non abbia senso parlare d’altro. Certo, questa era un’opportunità, ma ci sono ancora tre partite. Niente è già scritto, ma prima salviamoci ”, così Alberto Cerri ha parlato ai microfoni de Laprovinciadicomo.it. L'attaccante ex Cagliari si è soffermato sul pareggio ottenuto contro il Palermo di Corini e ha parlato del prossimo match in programma contro la Reggina di Inzaghi . Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni.

“Calcio di rigore? Stavolta non ho pensato troppo e ho tirato come volevo io. Ce ne fischiano tanti perché arriviamo spesso in area di rigore, peccato per non essere riusciti a vincere in queste due gare, poteva essere una buona occasione per riuscirci. Però è anche vero che il Palermo è una squadra ben organizzata, forte, che ha altri obiettivi rispetto ai nostri e anche questo è comunque un buon risultato. Noi abbiamo avuto un po’ di difficoltà all’inizio però poi abbiamo ripreso in mano la situazione. Adesso pensiamo alla partita di Reggio. - conclude Cerri puntando alla doppia cifra - Un motivo in più per fare bene in queste prossime tre partite”.