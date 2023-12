Como, Cassetti: “Classifica? E’ presto, ma il gruppo ha mentalità giusta”

Il Como espugna il “San Vito-Gigi Marulla” battendo il Cosenza in rimonta 1-2. Un risultato che permette ai lombardi di agganciare il Venezia salutando il 2023 al secondo posto in classifica. A dire la sua sul momento brillante vissuto dal gruppo è MarcoCassetti, sostituto del neo tecnico Osian Roberts fino a che non sarà completata la documentazione, intervenuto in sala stampa.