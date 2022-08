Como, Baselli: “Fabregas? Avrei comunque scelto questo progetto. Passo indietro…”

"Del resto, per trovare l’accordo con il Como ci ho messo un’ora, non di più. Non è nemmeno un passo indietro così pesante, specialmente in una Serie B come questa. L’ultimo anno e mezzo per me è stato un po’ faticoso, per tanti problemi. E io, piuttosto che scegliere un’altra situazione più precaria, ho preferito un progetto importante e la stabilità che il Como mi ha offerto. Ho lavorato da solo, a Bologna, al centro Isokinetic. Farmi trovare pronto era il minimo. Sto bene, e sono sorpreso in positivo del gruppo che ho trovato qui nel Como, sono loro che ora stanno dando una mano a me per aiutarmi a inserirmi. Mi sono trovato subito benissimo. Il numero 10? È stato Gatto a offrirmi il suo numero. Altra dimostrazione di che atmosfera ci sia in questo gruppo".