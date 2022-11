Como-Bari, Terranova: “Primo tempo non all’altezza. Ma non si può vincere sempre 3-0”

1-1: è questo il risultato della sfida tra Como e Bari, andata in scena ieri al "Sinigaglia". A decidere le reti di Cerri e Botta, che permettono alle due compagini di dividere la posta in palio. Un risultato deludente per i galletti - già reduci da tre pareggi consecutivi, commentato ai microfoni di "RadioBari" dal difensore biancorosso Emanuele Terranova.