Colomba: “La mia su Parma-Cagliari. Playoff? Il Palermo non si accontenterà…”

Le dichiarazioni rilasciate da Franco Colomba, ex allenatore di Parma e Cagliari

"Parma-Cagliari è una sfida fra squadre che ambiscono a ritornare in Serie A. Nonostante la promozione diretta non sia più fattibile, ora crociati e sardi hanno la possibilità di giocarsela per ambire a una posizione di classifica migliore". Lo ha detto Franco Colomba, intervistato ai microfoni di "ParmaLive". Diversi i temi trattati dal tecnico originario di Grosseto, doppio ex di Parma e Cagliari: dalla sfida in programma sabato 22 aprile alle ore 14:00 allo Stadio "Ennio Tardini", agli obiettivi di entrambe le compagini.

"In questo momento il Cagliari è una squadra che dimostra, con il giusto atteggiamento, di voler far bene. Il Parma è a pari punti in classifica, quindi credo che se la possa giocare tranquillamente. La svolta la si avrà quando ci sarà la possibilità di avere la certezza di disputare i playoff. In realtà ci sono ancora squadre che possono insidiare questo piccolo primo traguardo. La svolta è sicuramente fare punti ogni partita perché le squadre che seguono in classifica spingono. Alcune formazioni, come ad esempio il Palermo, non si accontentano di arrivare noni; oppure penso che la Reggina non vorrà comparire all'ultimo posto utile per partecipare ai playoff. La svolta avverrà quando i crociati saranno sicuri dei playoff e si troveranno in posizioni più alte possibili", le sue parole.

PRONOSTICO -"Il Parma parte favorito perché gioca in casa, mentre il Cagliari ha sempre fatto un po' fatica fuori casa. Io opterei per un 1X, credo che possa essere un pronostico esatto. Osorio in dubbio? Osorio, come altri, è un giocatore che ha delle qualità. Se una squadra si appresta a giocare una partita così importante e si prospetta il forfait di qualche giocatore fondamentale, specialmente nel reparto difensivo, può essere che questo aspetto possa pesare. Al contempo il Parma è una squadra che può sopperire a questa situazione".

PLAYOFF -"Secondo me il Cagliari è una squadra più matura, ha qualità sotto il profilo dell'esperienza. Questo aspetto può pesare. Al contempo ci avviciniamo sempre più verso il finale di stagione, quindi le caratteristiche di qualche giovane in più possono ritornare utili. La squadra ducale favorita ai playoff? Ci sono molte buone squadre. È difficile dire quale sia la favorita nei playoff. A livello di blasone, insieme al Cagliari, il Parma è una squadra che ha una storia importante. Però se si dovesse affrontare il Bari o lo stesso Cagliari, si giocherebbe sui livelli di Serie A. Importante sarà valutare lo stato di forma con cui una squadra arriva ai playoff. Non si può sapere prima quale squadra sarà la favorita. Nei playoff contano molto l'esperienza e la condizione di forma", ha concluso Colomba.