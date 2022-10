Cittadella, Vita: “A Palermo un buon punto, contro il Perugia servirà stesso spirito”

"Secondo me è un buon punto, arrivato da un campo difficile e dopo una partita equilibrata. Anche se la vittoria manca, mi sembra che la squadra “ci sia”. E sottolineerei che abbiamo preso un solo gol nelle ultime tre partite, tra le quali c’erano due trasferte complicate come quelle a Brescia e in Sicilia. L’imperativo è tornare a concretizzare quanto produciamo, ma vi dirò che non sono troppo preoccupato, perché comunque qualcosa creiamo in ogni partita: lo sarei se non creassimo. Di sicuro bisogna arrivare a combinare entrambe le fasi, sennò andremo avanti a pareggi. Pesano anche gli infortuni in attacco di Asencio e Baldini, ma non devono essere un alibi, perché abbiamo alternative validissime in rosa. La prossima trasferta a Perugia? Sappiamo come giocano le squadre di Castori: sarà una partita molto intensa sul piano fisico, contro un Perugia che si è rilanciato a Reggio Calabria, cogliendo una vittoria inaspettata. Servirà lo stesso spirito visto a Palermo. Proveremo a prenderci questi benedetti tre punti, ci servirebbero come una boccata d’aria".