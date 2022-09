Cittadella, Visentin: “Reggina? Possiamo fare risultato, non dobbiamo temere nessuno”

"Per un difensore l’1-0 è il risultato perfetto. É migliorata la fase difensiva, non commettiamo più certi errori che invece erano presenti nelle prime uscite ufficiali. É merito non soltanto dei giocatori di ruolo ma di tutta la squadra, perché la fase difensiva comincia dal lavoro dei nostri attaccanti. Magari una punta o un centrocampista non ci fa caso, ma per noi è sempre più bello vincere 1-0 che non 2-1".