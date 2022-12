Cittadella-SudTirol, Bisoli: “Settimana molto difficile. Dobbiamo stringere i denti”

"Per le tre gare disputate in pochi giorni, ma soprattutto per gli attacchi di influenza è stata una settimana davvero difficile. Dobbiamo stringere i denti per affrontare al meglio queste ultime due partite dell’anno e dell’andata. Contro la Ternana abbiamo giocato una grande gara, forse la più bella dal mio arrivo. Le defezioni avute in settimana mi costringeranno però a fare diversi cambiamenti. Negli anni scorsi il Cittadella ha partecipato quasi sempre ai playoff, sfiorando a più riprese la conquista della promozione in Serie A. È una società modello che riesce ogni anno a ottenere dei grandi risultati. È una squadra battagliera, un po’ simile alla nostra. Mi aspetto una classica partita di categoria, chi metterà più agonismo nei contrasti e nelle seconde palle potrà avere la meglio".