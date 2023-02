Cittadella-Reggina, Cardona non ci sta: “Noi penalizzati, mi è venuto mal di stomaco”

" Siamo molto amareggiati, sotto tutti i punti di vista, per le ammonizioni di Fabbian e Majer, quest'ultimo sostituito giocoforza dal mister. Non ho capito cosa sia successo nel primo tempo, nell'ambito di una gara molto tranquilla. Faremo le nostre rimostranze, la Reggina ha fatto una partita straordinaria nel primo tempo, siamo stati pesantemente penalizzati". Queste le dichiarazioni, a dir poco polemiche, ai microfoni di Sky Sport, del presidente della Reggina , Marcello Cardona , al termine del match perso dagli amaranto per 3-2 contro il Cittadella .

Mi è venuto il mal di stomaco oggi pomeriggio, ma come si fa ad ammonire in un modo così superficiale? La Reggina non è in crisi, il secondo gol è stato spettacolare. Dobbiamo stringersi con convinzione attorno alla squadra, dobbiamo accettare la sconfitta. Dobbiamo farci rispettare ma nel modo corretto e giusto. Tutto questo è inaccettabile. A ogni modo, il nostro allenatore è sereno e tranquillo, e la Reggina è quella del primo tempo, una squadra che domina, no una squadra in crisi", ha concluso il presidente.