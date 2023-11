Cittadella, Pittarello: “Feralpi sarà affamata. Ecco qual è nostro reale obiettivo”

"Ho tanto da lavorare e tanta strada da fare, ma posso giocarmi le mie carte: riuscire a fare gol mi conferma queste convinzioni e mi sprona a fare ancora meglio. Sono arrivato tardi nella cadetteria, una rivincita personale c’è sempre, soprattutto per un giocatore come me che ha fatto tanta gavetta. Ecco che fare gol in B diventa una sorta di liberazione, mi guardo allo specchio e dico: “Guarda da dove sono partito e dove sono ora”. Ma non è un arrivo, bensì un trampolino di lancio per raggiungere livelli ancora superiori. Chi gioca a calcio sogna di calcare i prati della Serie A e voglio arrivarci anch’io: inseguirò questo sogno finché potrò, sarei ipocrita nell’affermare che non ci penso, è un’ambizione che mi accompagna da tutta la vita e lavoro per riuscirci".