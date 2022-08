Cittadella-Pisa, Asencio punge la sua ex squadra toscana: “Ho castigato i bambini”

Raul Asencio è andato in gol nel corso del match tra Cittadella e Pisa , valido per la prima giornata del campionato di Serie B, realizzando la rete del 4-1 (con il risultato finale di 4-3) in favore dei veneti. Esultanza a dir poco polemica da parte del calciatore spagnolo che non è passata inosservata, probabilmente indirizzata ad alcuni dei 684 tifosi ospiti presenti al "Tombolato".

L'attaccante classe 1998 è passato anche da Pisa nel corso della propria carriera, non riuscendo tuttavia ad incidere con la maglia nerazzurra e raccogliendo solamente tre presenze. Le provocazioni di Asencio non si sono limitate solamente sul campo e sono proseguite anche su Instagram, in cui l'ex Benevento ha pubblicato un post che recita: "Castigando i bambini! Felice per la vittoria e per il lavoro della squadra, il cammino è questo qui".