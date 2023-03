Cittadella-Perugia, il dg Marchetti: “Contano punti e concretezza, momento difficile”

"La giornata è andata male: abbiamo avuto una grande occasione all’inizio per fare gol, non ci siamo riusciti e l’hanno fatto gli altri. È stato un confronto molto equilibrato, vissuto sugli episodi, e in questi sono stati più bravi i nostri avversari. A fine incontro non serve parlare, questo è il momento di riflettere per cercare di tornare a fare risultato. Nel calcio ci stanno momenti belli e brutti, e questo per noi è difficile, però ne abbiamo avuti tanti in passato: cercheremo di viverlo nel miglior modo possibile per venirne fuori. Ci sarà da lottare sino all’ultima giornata, io mi auguro di potermi salvare quanto prima. Siamo in un momento del campionato dove contano i punti e la concretezza: sono convinto che se giochi sempre bene, alla fine sei premiato, ma ci sono partite dove l’avversario non ti fa giocare, così è successo con il Perugia, che è una squadra che ha investito tanto ed è forte. Dobbiamo essere bravi nel portare gli episodi dalla nostra parte"