Cittadella, Pavan: “Ternana in difficoltà? Pensiamo solo a noi stessi”

“Io centrale difensivo? Date le mie caratteristiche è un ruolo che posso ricoprire, anche se dovrei imparare tanto: l’avevo provato la scorsa settimana, data l’emergenza che c’era nel reparto arretrato, quindi ero in preallarme. I tre punti che abbiamo ritrovato sabato scorso ti aiutano ad affrontare bene la settimana, e preparare la partita successiva con più tranquillità, anche se non possiamo permetterci rilassamenti".

"Ternana in difficoltà? Il Cittadella non deve guardare in casa delle altre ma pensare a sé stesso, a fare la sua partita: mi aspetto una sfida tirata com’è stata quella dell’andata, quando sono stati bravi a sfruttare le occasioni avute. Sappiamo che raccogliere i tre punti ci permetterebbe di fare un ulteriore passo in avanti, metterci in una posizione comoda di classifica: potremmo agganciare il gruppetto di squadre che guardano verso l’alto, ai play off, e la parte finale di torneo avrebbe magari altre aspettative".