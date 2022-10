Cittadella, Pavan: “Possiamo giocarcela con tutti. Brescia? Sarà carica dopo il ko”

Le parole del centrocampista del Cittadella in vista della sfida vs il Brescia

Manca sempre meno a Brescia-Cittadella, match in programma sabato alle 14.00. Le Rondinelle sono a caccia dei punti per tenere il ritmo di Reggina e Bari, e per questo non potranno compiere passi falsi. Il Cittadella, al 15esimo posto in classifica, arriva in un momento nevralgico. Intervenuto ai microfoni di "Rigorosamente Cittadella", Nicola Pavan, ha fatto il punto sul momento vissuto dalla squadra.

"Stiamo attraversando un periodo complicato, dobbiamo ritrovare lo spirito che avevamo nelle prime partite di campionato. Abbiamo analizzato gli errori commessi sabato, ma non possiamo perdere equilibrio solo per due sconfitte consecutive, anche perché abbiamo dimostrato di potercela giocare con tutti. Già sabato proveremo a ripartire col piede giusto: a Brescia troveremo una squadra carica e pronta a rifarsi di fronte ai propri tifosi."

"Sabato è stata una partita particolare che si é presto incanalata sulla via che ci avrebbe potuto portare al pareggio, loro hanno trovato il gol anche con un po' di fortuna, visto che prima praticamente non avevano creato occasioni, come noi del resto. Loro avevano preparato la partita per affrontarci bassi, per chiuderci gli spazi e toglierci la profondità, ma in generale penso che abbiamo perso per demeriti e mancanze nostre, più che per grossi meriti loro."

"La serie B quest'anno è molto competitiva, ma in realtà è così già da qualche stagione. Guardando rose e classifica delle squadre, si fa fatica a trovarne una che non possa competere ad alto livello. Ogni sabato è una partita tosta e non si può sottovalutare nessuno."