Cittadella, Pavan: “Disputato grande girone di andata. Playoff mancati? C’è dispiacere”

"L’infortunio nel girone di ritorno? Non scendere in campo non è mai simpatico perché ti senti inutile per la squadra, soprattutto in un momento di difficoltà: avere disputato tutte le partite dell’andata era stato davvero bello, a livello personale. Un bilancio della stagione? Bisognerebbe fare una media fra le due parti dell’annata: benissimo nel girone di andata, meno nel ritorno, ma dal momento che l’obiettivo principale, la salvezza, è stata portata a casa, direi che meritiamo una bella sufficienza".

"Resta un po’ di dispiacere per il finale, per i play off mancati: paradossalmente c’è stato più entusiasmo la stagione scorsa quando ci siamo salvati all’ultima partita, soffrendo, che non in questa dove abbiamo raggiunto l’obiettivo con anticipo, invece è stato senz’altro migliore questo torneo di quello passato. La speranza di entrare fra i play off la coltivavamo anche noi, l’entusiasmo è venuto meno quando ci siamo resi conto di non poterli più raggiungere. Ripartiremo dal Cittadella visto nella prima parte, con quel ritmo che esaltava i nostri tifosi".