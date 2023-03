Cittadella-Palermo, sold out della Curva Nord. Nuovi tagliandi per i tifosi ospiti

Disponibili nuovi biglietti per Cittadella-Palermo per i tifosi rosanero

Sale la febbre per il match tra Cittadella e Palermo che andrà in scena il prossimo 11 marzo alle 14.00. Lo stadio "Tombolato" si prospetta gremito, per quanto limitati siano i posti a sedere dell'impianto veneto, ovvero poco sopra le settemila unità. A quattro giorni dal calcio d'inizio della sfida di Serie B, sono già terminati i biglietti disponibili per la Curva Nord, riservata ai tifosi ospiti. La società ha deciso di venire incontro ai sostenitori rosanero che avrebbero voluto assistere dal vivo all'incontro e che non sono riusciti a recuperare un ticket per il settore ospiti. Questo il comunicato: