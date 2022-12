Cittadella, Mattioli: “Sudtirol squadra ostica. Dobbiamo essere più cinici”

Le parole del difensore del Cittadella, Alessandro Mattioli

Prosegue il momento opaco per il Cittadella, che nelle ultime dieci giornate di campionato ha racimolato appena 2 vittorie, scivolando così nella zona calda della classifica. Una situazione complicata analizzata dal difensore Alessandro Mattioli, intervenuto ai microfoni de "Il Mattino di Padova", per proiettarsi inoltre al prossimo impegno contro il Sudtirol in programma domenica.

"Proveremo a rifarci domenica col Südtirol. Dobbiamo essere più cinici, è una qualità che ci manca da un po’ di tempo. Le amnesie difensive? Distrazioni che ci hanno condannato, però avevamo la possibilità di ribaltare il risultato, per cui da una parte dobbiamo essere consapevoli dei nostri mezzi, dall’altra dobbiamo avere ben presente che non possiamo concedere un solo centimetro agli avversari. Dobbiamo essere più determinati in tutto quello che facciamo. La classifica? La guardo, come tutti, ma credo che sia prematuro fasciarci la testa per il rischio retrocessione. Il campionato è ancora lungo e la classifica resta molto corta: basterebbero un paio di vittorie per tirarsi su".

Sul Sudtirol: "Sarà tosta, contro una squadra quadrata e difficile da affrontare. Dovremo farci trovare preparati anche perché da tanto non vinciamo in casa. E poi perché vogliamo regalare una gioia per Natale ai nostri tifosi, che ci hanno seguito pure a Benevento, attraversando l’Italia: dobbiamo ringraziarli in campo".