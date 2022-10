Cittadella, Marchetti: “Squadra intimorita. Difficile trovare qualcosa da salvare”

"La sconfitta con la Ternana? Davanti c’era una squadra forte, ma non è questo il punto, perché in B tutte le squadre lo sono. Il punto, piuttosto, è che dobbiamo ritrovare i concetti che ci hanno permesso di fare bene sin qui, mentre in questo momento c’è un po’ di confusione. Alla prima occasione subiamo gol e la partita si mette in discesa per gli altri, mentre per noi diventa un monte da scalare. La classifica conta all’ultima giornata, quello che mi interessa è che il Cittadella torni a fare quello che sa. Invece ho visto una squadra intimorita, che non si era scrollata di dosso il 3-0 di Reggio Calabria. Giocate scolastiche, pochi contrasti e uno contro uno vinti. Al di là di questo poteva benissimo finire con un pareggio, ma loro sono stati più bravi negli episodi e noi abbiamo creato poco. Non è però il momento di fare drammi e di farci prendere dall’ansia, perché siamo all’inizio: non resta che lavorare mantenendo equilibrio, dopo aver fatto le giuste analisi con serenità. Negli anni ho imparato una cosa: col mio allenatore parlo sempre prima delle partite, mai dopo, perché dopo sono capaci tutti a dire “dovevi fare così e non così”. Torno a dirlo: il punto non sono le scelte, ma il fatto che il Cittadella non ha fatto il Cittadella. Qualcosa da salvare nelle ultime due giornate? Non ho problemi ad ammettere che è difficile trovarlo: quello che stiamo attraversando non è un momento semplice, ma siamo venuti fuori da situazioni ben peggiori". Così, dalle colonne de Il Mattino di Padova, Stefano Marchetti, direttore generale del Cittadella.