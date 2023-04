Cittadella, Marchetti: “Momento tra i più difficili della nostra storia”

"È un momento difficilissimo, forse uno dei più difficili della nostra storia, ma va vissuto con orgoglio e a testa alta giocandoci tutto a mille sino alla fine. Gli episodi arbitrali contro il Parma? Noi vediamo gli episodi in un modo, gli arbitri in un altro. Per loro non era rigore, ma allora non c’è neanche il fallo a metacampo di Del Fabro su Vazquez e sarebbe stato corretto far ripartire il gioco dal fondo. Non bisogna comunque attaccarsi a questi episodi, anche se il rigore avrebbe cambiato il corso della partita. Dobbiamo fare di più noi, dobbiamo fare meglio".