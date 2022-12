Cittadella, Marchetti: “Momento difficilissimo, c’è un problema di atteggiamento”

" Che sia un momento difficile è indubbio, e forse “difficile” non rende: è difficilissimo. Che sia il peggiore non saprei, ne ho vissuti tanti. Bisogna guardare in faccia la realtà e reagire, ma non soltanto a parole, come sto facendo io adesso, perché le parole le porta via il vento. Bisogna parlare con i fatti".

"C’è un problema di atteggiamento - prosegue Marchetti - ma non soltanto dei giocatori, di tutto l’ambiente: aver fatto bene per anni non significa che non possiamo soffrire, e se accetti la sofferenza ne vieni fuori, forse. Se invece ti lasci andare, no. Adesso la situazione è questa, ma manca tutto un girone di ritorno, una vita intera: oggi è giusto che ci prendiamo le critiche, e tuttavia non è ancora il momento del de profundis. Per i funerali, aspettate prima che siamo morti. Invece ho sentito e letto commenti che fanno pensare che si voglia solo distruggere quanto fatto. Gorini è in dubbio? No, non lo è perché non è Gorini il problema. E poi qui non abbiamo questo modo di ragionare: sarebbe troppo semplice comportarci come il 99% delle altre società, individuando subito un colpevole. Le colpe sono di tutti: mia, sua, dei giocatori".