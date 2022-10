Cittadella, Marchetti: “Impressionato dalla Reggina, non ci hanno fatto respirare”

Così il direttore generale del Cittadella, Stefano Marchetti, intervenuto a “Fair Play & Football” - in onda sulle frequenze di Sky Sport, dopo l'amara sconfitta maturata dai veneti nella settima giornata di campionato contro la formazione di Inzaghi.

"L’aggressività, l’atteggiamento che hanno avuto contro di noi, è quello di una squadra convinta di far bene, non ci hanno fatto respirare, si vede chiaramente la mano dell’allenatore. Poi il pubblico è assolutamente un valore aggiunto, ti stimola, ti fa tirare fuori quel qualcosa in più. C’è un entusiasmo a mille e la squadra sta rispondendo alla grande”