Cittadella, Marchetti: “Gara perfetta contro il Modena, ma è come una sconfitta”

Zero a zero questo è il risultato della sfida tra Cittadella e Modena andata in scena Sabato 5 Novembre allo stadio "Piercesare Tombolato". Un pareggio amaro per la squadra granata che si trova con 15 punti in classifica dopo dodici giornate di campionato. nel corso di un'intervista concessa al quotidiano "Il Mattino di Padova" il dg Stefano Marchetti si è espresso sul match disputato contro la compagine emiliana. Di seguito le sue dichiarazioni .

«È stata una partita perfetta. La squadra non ha sbagliato niente, dominando l’incontro: dopo una gara del genere dobbiamo fare i complimenti alla squadra. Dobbiamo essere un po’ più cinici: il calcio è fatto di attimi, di episodi, e noi l’episodio non l’abbiamo trovato: c’è stato il rigore sbagliato, e succede, c’è stato il palo, ci sono state svariate occasioni, penso in particolare alle due avute da Beretta. Il tutto subendo pochissimo. Poi per vincere devi fare gol, lo sappiamo, quindi sappiamo anche dove dobbiamo migliorare, ma dopo una gara del genere ritengo che sia necessario formulare un’analisi corretta e tenere tutto il buono che abbiamo fatto, per ripartire da lì. Siamo questi, siamo in emergenza, e tuttavia proprio nell’emergenza abbiamo dimostrato ancora una volta di riuscire a tirare fuori energie che forse non pensavamo nemmeno di avere. Ed è anche per questo che mi dispiace molto non aver vinto col Modena, perché un successo avrebbe dato grosso slancio a un gruppo che sta lottando e che sta riversando in campo tutto quello che ha. Se c’è rammarico è per questa ragione: lo 0-0 per certi versi è una sconfitta, perché ci siamo comportati talmente bene che la mancata vittoria è persino difficile da spiegare. E non è detto che si riesca sempre a giocare così».