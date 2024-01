Cittadella, Marchetti: “Fiducia nel gruppo. Mercato? È imprevedibile, Magrassi…”

"Ci sono degli equilibri che non voglio alterare perché il gruppo è coeso, sta facendo bene e voglio che se la giochi sino alla fine: voglio avere fiducia in questi ragazzi, a oggi e nel futuro immediato non va via nessuno. Poi il mercato è imprevedibile: ci sono ancora più di venti giorni e non so dire cosa succederà ma a oggi non chiamo nessuno e se nessuno mi chiama sono l’uomo più contento del mondo".

"Magrassi piace alla Spal? Magrassi non ha una richiesta, ne ha più di una: è un attaccante che ha sempre fatto gol e ha caratteristiche ben precise sia fisiche e sia di velocità. È un giocatore che in serie C vogliono tante squadre, poi da qui a darlo c’è di mezzo il mare: non è in uscita in questo momento. Casarotto? L’ho seguito, ma è un giocatore che credo non prenderò perché non è il momento giusto: per prendere qualcuno deve uscire qualcuno e per quanto mi riguarda non voglio fare uscire nessuno".