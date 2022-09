Cittadella, Kastrati: “Reggina? Ci attende gara difficile, ma continuiamo a crederci”

Reggina-Cittadella è l'ultima gara prima della sosta del campionato per gli impegni delle Nazionali. Amaranto reduci da tre vittorie consecutive, vogliono arrivare alla sosta mantenendo il comando della classifica. Un impegno importante per i veneti, come testimoniano le parole di Elhan Kastrati sulle colonne de "Il Mattino" di Padova.