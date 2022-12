Cittadella, Kastrati: “La fortuna non sta girando nel verso giusto. Non è facile”

"L’uscita di Manfredini all’ultimo minuto? Ero andato in attacco per l’ultimo calcio d’angolo, mi è arrivato addosso e ho sentito un colpo alla testa, da dietro. Credo che, essendo a disposizione il VAR, l’arbitro avrebbe potuto andare a rivedere quello che è successo. Nel secondo tempo abbiamo offerto una grande prestazione: ce l’abbiamo messa tutta per segnare l’1-1, ma la fortuna non sta girando nel verso giusto. Dobbiamo fare ancora di più per portarla dalla nostra: non è facile, ma già in passato ci siamo dimostrati una squadra unita e in grado di uscire da questo tipo di situazioni. Lo faremo anche stavolta".