Cittadella, Gorini: “Pausa arriva nel momento giusto. Dopo la vittoria di Genova…”

Crisi nera per il Cittadella, alla quarta sconfitta consecutiva. La compagine veneta cade in trasferta contro il Como, reti lariane di Arrigoni e Mancuso. Granata che rimangono in piena zona retrocessione a quota 19 punti, situazione di classifica complicata dopo la fine del girone d'andata. Al termine del match del "Sinigallia", il tecnico del Cittadella Edoardo Gorini è intervenuto in conferenza stampa. Di seguito le sue dichiarazioni: