Cittadella, Gorini: “Parma tra le favorite alla vittoria finale, ma faremo nostra gara”

Il Cittadella scenderà in campo domani sera, sabato 26 agosto, alle 20.30 a Parma nel match valido per la seconda giornata di Serie B.

Scalda i motori il Cittadella che, nella giornata di domani, affronterà in trasferta il Parma nel match valido per la seconda giornata del campionato di Serie B 2023/24. Un impegno presentato alla vigilia dal tecnico Edoardo Gorini , intervenuto nella consueta conferenza stampa pre gara.

“L’unico che recupera è Maniero, per il resto siamo gli stessi della scorsa settimana. Angeli domenica rientra in gruppo. Baldini piano piano sta recuperando. Mi auguro di avere tutti a disposizione dopo la sosta. Le prossime quattro partite saranno molto impegnative ma in serie B nessuna partita è semplice. Era fondamentale partire bene per trovare fiducia, soprattutto per i nuovi arrivati. Il Parma è una squadra forte, sono tra le favorite per vincere il campionato".