Cittadella, Gorini: “Palermo forte, ma saremo pronti. Brunori? Ha gol nel sangue”

Le parole del tecnico del Cittadella in vista della sfida contro il Palermo

Sale l'attesa per il match tra Cittadella e Palermo che andrà in scena il domani, 11 marzo, alle 14.00 allo stadio stadio "Tombolato". I granata sono reduci dal ko contro la Spal, mentre i rosanero vengono dal pareggio esterno contro il Pisa. Un appuntamento presentato alla vigilia dal tecnico della compagine veneta, Edoardo Gorini, intervenuto in conferenza stampa.

Sulle condizioni della rosa: "Danzi è rientrato la settimana scorsa, mentre Lores Varela sta meglio, ma domani contro il Palermo non ci sarà. Perticone non si è allenato tutta la settimana. Dovrò valutare nelle prossime ore se è recuperabile o meno. Ha lo stesso problema fisico che l'ha tenuto lontano la settimana scorsa post Brescia. Solo oggi in rifinitura ha fatto qualcosina in più. Il mio dubbio è se convocarlo o meno. Crociata? Sta abbastanza bene e sarà tra i convocati. Non ha fatto molti allenamenti con la squadra e farò le mie valutazioni. Ci tiene a questa partita. Servono continuità e bravura per confermare quanto fatto in questo girone di ritorno, riprendendoci al più presto dopo lo scivolone di Ferrara".

Sul Palermo: "I rosanero sono molto forti. A gennaio hanno preso giocatori di categoria superiore, uno su tutti Verre, che in mezzo al campo fa la differenza. Sono in un grande momento di forma, nonostante vengano da 4 pari di fila. Contro il Pisa strameritavano di vincere e nelle altre partite meritavano di più di quanto hanno effettivamente raccolto. Sappiamo a che partita andiamo incontro, consapevoli della forza e della gamba del Palermo. È una squadra molto brava nelle ripartenze e dobbiamo farci trovare pronti. Sono competitivi, anche in trasferta hanno ottenuto parecchi risultati".

Su Brunori: "È il capocannoniere del campionato, parliamo di un giocatore con il gol nel sangue. Poi il Palermo non segna solo con Brunori, perché c'è gente come Di Mariano e Soleri in grado di farti male. Dovremo prestare attenzione a tutti, anche se magari un occhio di riguardo per Brunori ci sarà".